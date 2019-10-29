Величезний арсенал зброї виявили правоохоронці в Олексія Титова, який улаштував стрілянину в центрі Харкова минулої п'ятниці. На його дачі знайшли гранатомети, кулемети, протипіхотні міни, тисячі набоїв і навіть вогнемет.

Нагадаю, Титов відкрив вогонь по людях на паркувальному майданчику харківського супермаркету. Убив свідка у справі про загибель екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Ще одного чоловіка поранив.

оточений поліцією нападник підірвав себе гранатою. Правоохоронці підозрюють, що Титов міг бути професійним кілером і нині перевіряють його можливу причетність до інших гучних убивств.

"Це один з найбільших. Знаходились недобудований будинок, дачний будинок недобудований. Дійсно, арсенал глобальний, і ми, враховуючи те, що там є, ми будемо прив'язуватись до тих, скажемо так, кримінальних проваджень минулих років, вбивств і таке інше, серйозних вбивств для того, щоб визначити, а чи не має і цей арсенал, і господарі цього арсеналу, бо він там не один, ми про це теж розумієм, і телефон, який там вилучений, і телефонні книги, і записи, які там були, ми працюєм над цим", - говорить Валерій Сокуренко, начальник ГУ НП в Харківській області.