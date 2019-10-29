Театр на злобу дня. В Індонезії школярі майструють маріонеток з пластикових відходів і їздять із ними на гастролі. У такий спосіб привертають увагу до екологічної кризи в країні. Як осучаснили давнє мистецтво лялькарів - дивімося далі.

Голови з пляшок, носи з кришечок і волосся з поліетиленових пакетів. Таких "акторів" привезла на гастролі до індонезійської столиці дитяча театральна трупа. Смикають за мотузки школярі з острова Ломбок. Вони власноруч змайстрували маріонеток з пластикових відходів, аби дорослі звернули увагу на забрудення довкілля.

"Це дуже корисна справа. Ми рятуємо природу від пластикового непотребу", - говорить Юанг Аліф Рахман, учасник лялькового театру.

Юним лялькарям від 7 до 16 років. Вони збирають пляшки й одноразовий посуд на околицях свого селища, миють, фарбують і створюють героїв для власних вистав.

"Варто починати з малого. Тому ми заснували такий гурток лялькарів і навчаємо дітей бути відповідальними громадянами. Сподіваємося, що хоча б трохи зможемо допомогти природному середовищу", - говорить Фітрі Рашмаваті, лялькарка.

Учасники гуртка сподіваються залучити до такої справи якомога більше своїх ровесників. Адже дитячий екоактивізм нині в тренді. Грета Тунберг і кліматичні протести школярів - весь рік не сходять з перших шпальт світових видань.

"Навіть незначна кількість пластикового сміття - призводить до великих проблем. Ми хочемо, аби люди менше відходів викидали на смітник. Цього можна уникнути. Робити з пляшок ляльки один зі способів. Можливо, й не найкращий. Але він допомагає дітям зрозуміти: ці речі можуть мати друге життя", - говорить Абдул Латієф, лялькар.

Індонезія - один з лідерів за обсягом пластикових відходів у світі. Країна не встигає переробляти власний непотріб, та ще й імпортує його з розвинених країн. Почасти контейнери з Європи і США потрапляють на архіпелаг нелегально. Нещодавно уряд анонсував жорсткіші правила на ввезення сміття. Сподівалися також запровадити додатковий збір за пластикову тару. Утім, місцевий парламент відхилив ініціативу через спротив великих компаній.