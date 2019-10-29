Спочатку делегація поїде в Одесу

Україну відвідає делегація з НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом. Візит відбудеться 30 і 31 жовтня, вже оприлюднена його програма.

Спочатку делегація поїде в Одесу. Там відвідає постійну групу альянсу з мінної протидії. Потім Єнс Столтенберг виступить перед курсантами Одеської морської Академії.

Наступного дня - 31 жовтня - в Києві Генсек проведе засідання Комісії НАТО-Україна з президентом Володимиром Зеленським і виступить з промовою в українському парламенті.