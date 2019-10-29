"Підірвав себе разом із дітьми": Трамп розповів про останні миті життя лідера ІДІЛ [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп показав фотографію службового собаки, який зазнав поранення під час спецоперації з ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді. Світлину оприлюднили у Twitter глави Білого Дому.
Про те, що Сполучені Штати ліквідували ватажка Ісламської держави, стало відомо 27 жовтня. Трамп детально описав останні хвилини його життя.
За словами американського керманича, аль-Багдаді був загнаний у підземний тунель разом із трьома дітьми та підірвав пояс смертника.
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