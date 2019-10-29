В Золотом началось разведение сил - Пристайко [ Редактировать ]
Со вторника, 28 октября, в районе Золотого Луганской области начинается разведение сил. Об этом на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "РБК-Украина".
По его словам, до саммита "нормандской четверки" должно пройти разведение сил на ранее согласованных участках.
"Разведение в Золотом происходит сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня… Почему мы задержались, потому что это должен быть не просто отвод. Он должен быть проверен и подтвержден СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа - это 10 дней назад. Дальше будет Петровское", - заявил Пристайко.
Напомним, Зеленский назвал войну на Донбассе "шоковой терапией". Также в Офисе президента сделали важное заявление.
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