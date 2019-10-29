Все прошедшие через налоговый комитет Рады законопроекты требуют проверки - эксперт [ Редактировать ]
На этой неделе депутаты планируют голосовать за скандальные проекты изменений в налоговую систему № 1209 и 1210 (в частности, значительно поднимают рентную плату на добычу руды) и альтернативные документы. Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен, что делать этого нельзя.
"После скандала в налоговом комитете (касательно коррупционных площадок, за возможность оставить которые 11 нардепов из фракции "Слуга народа" якобы получили по 30 тыс. долларов - прим. ред.) и прохождения рядом парламентариев полиграфа, я бы советовал президенту Владимиру Зеленскому убедить фракцию остановить рассмотрение ВСЕХ проектов, которые выходили в последнее время из этого комитета. По крайней мере - до публичной экспертной проверки документов на антикоррупционную составляющую. Особенно - по теме налогообложения.
Уверен, что в этих законопроектах заложено много "мин". Одни олигархи с их помощью воюют с другими, а страдают целые отрасли, не говоря уже о среднем и малом бизнесе.
Следует проверить именно ВСЕ законопроекты, которые проходили через этот комитет. По "площадкам Яценко", которые довели представителей "Слуги народа" до проверки на "детекторе лжи", все было слишком очевидно. Но это - лишь верхушка айсберга. А сам айсберг под водой, в том числе - законопроекты, касающиеся усиления налогового и рентного давления.
Возможно, во время вчерашней встречи Зеленского с фракцией обсуждали эти вопросы. Судя по уровню накала и страстям, которые кипят в "Слуге народа" и вокруг этой политсилы, все понимают, что коррупционная составляющая есть. Но пока не понимают, как с ней бороться".
по теме
Ліквідувати бездоріжжя та відновити водопостачання: "Опозиційна платформа - За життя" підготувала проект фінансових реформ на Одещині
Погані дороги та екологічні негаразди - ці проблеми обговорювали на черговій сесії депутати Одеської облради. З якими пропозиціями вони звернулися до керівництва країни?
Лишение депутатов выплат из-за прогулов: опубликован закон
В издании "Голос Украины" опубликован законопроект №1035-2 о лишении народных депутатов выплат из-за прогулов
Жителі Луганщини вимагають зберегти вітчизняну хімічну промисловість - Сергій Каплін
Біля стін Кабінету Міністрів працівники хімпрому вимагали, щоб податки, які сплачує роботодавець - дійшли до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та до Центру зайнятості
Депутат от "Слуги народа" прошел тест на полиграфе (видео)
В среду, 23 октября, депутат от партии "Слуга народа" прошел тест на полиграфе
Экс-министр Кутовой разбился в авиакатастрофе
В понедельник, 21 октября, в Полтавской области, произошло крушение вертолета, в результате чего скончался бывший министр