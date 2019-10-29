В Киеве произошло жуткое ЧП: обнаружили повышенную радиацию [ Редактировать ]
В Киеве зафиксировали повышенный уровень радиации в здании центральной геофизической обсерватории Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает ГСЧС
Дозиметр показал увеличение гамма-фона в здании физико-химической лаборатории. Отмечается, что превышение уровня радиационного фона снаружи здания нет.
Возле этого здания расположены многоэтажки, целый частный сектор, школа дизайна, общежитие №4 Национального университета пищевых технологий.
Ранее сообщалось о том, что заказчиком жуткого расстрела под Киевом оказался известный бизнесмен.
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