В Киеве зафиксировали повышенный уровень радиации в здании центральной геофизической обсерватории Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает ГСЧС

Дозиметр показал увеличение гамма-фона в здании физико-химической лаборатории. Отмечается, что превышение уровня радиационного фона снаружи здания нет.

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Возле этого здания расположены многоэтажки, целый частный сектор, школа дизайна, общежитие №4 Национального университета пищевых технологий.

Ранее сообщалось о том, что заказчиком жуткого расстрела под Киевом оказался известный бизнесмен.