В Киеве закроют станцию "Золотые Ворота" [ Редактировать ]
"Золотые Ворота" закроют на год / Фото: tov-tob.livejournal.com
С 30 октября с 8:10 до 9:20 станцию "Золотые ворота" будут закрывать на вход. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
Ограничения будут из-за ремонта эскалаторов. Пересадочный узел в это время будет работать, как обычно. Также, со станции можно будет выйти.
Читайте также В Китае рухнула парковка, погибли люди
В остальное время "Золотые ворота" будет работать в обычном режиме. Ремонт продлится до 9 февраля 2021 года.
Раньше сообщалось о том, что мужчина упал на рельсы в метро. А также в Киеве запустят "Полярный экспресс".
по теме
Prev Next
25 октября 2019 19:00
Надругался возле метро: над студенткой жестоко поиздевались
В Киеве мужчина возле метро надругался над студенткой
23 октября 2019 16:56
Украденного младенца нашли в Коцюбинском
Правоохранители нашли малыша, которого сегодня украли в Коцюбинском
23 октября 2019 14:38
В Киеве метро продлит работу на час
В связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" метро изменит график работы
21 октября 2019 15:40
Смог в Киеве: эксперты назвали причину
Над Киеве уже несколько дней стоит густой смог