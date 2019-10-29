С 30 октября с 8:10 до 9:20 станцию "Золотые ворота" будут закрывать на вход. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Ограничения будут из-за ремонта эскалаторов. Пересадочный узел в это время будет работать, как обычно. Также, со станции можно будет выйти.

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В остальное время "Золотые ворота" будет работать в обычном режиме. Ремонт продлится до 9 февраля 2021 года.