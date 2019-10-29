Мир, тарифы и социальная поддержки граждан должны быть первоочередными для парламента. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, 29 октября.

Он отметил необходимость скорейшего рассмотрения законопроекта №1122, который предусматривает существенное снижение цены на газ.

"Наш законопроект №1122 о снижении цены на газ, к сожалению, не попал в повестку дня - его должны рассмотреть в четверг. Данный законопроект направлен на прекращение тарифного геноцида и предусматривает установление справедливой, экономически обоснованной цены на газ, которая рассчитывается по формуле. От стоимости газа напрямую зависит стоимость коммунальных тарифов. Этот вопрос действительно волнует людей, и он является для нас принципиальным", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Также мы поддерживаем законопроекты авторства нашей фракции об уголовной ответственности за кнопкодавство, потому что в "Слуге народа" уже почти все кнопкодавят; о повышении размера помощи людям с инвалидностью, а также о создании ВСК по расследованию трагедии 2 мая в Одессе", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

По его словам, повестка дня сегодня насыщена - в ней 28 законопроектов, однако большинство из них вряд ли можно назвать важными для людей.

"Другие законопроекты, которые есть в повестке дня, по большей части не имеют особой важности для наших граждан. Мы настаиваем на том, чтобы народные депутаты начали выполнять обещания, с которыми шли на выборы - улучшение жизни людей, мир и т. д.", - сказал Юрий Бойко.