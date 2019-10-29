До планет Сонячної системи приєднається новий космічний об'єкт [ Редактировать ]
До переліку карликових планет Сонячної системи пропонують додати ще одну.Це космічний об'єкт під назвою Гігея, розташований між Марсом і Юпітером. Донедавна його вважали астероїдом.
Утім, нещодавно науковці змогли докладніше вивчити космічне тіло за допомогою новітнього телескопа. Вони з'ясували низку деталей, зокрема що Гігея має майже ідеальну сферичну форму, тож може вважатися планетою. Попри те, що діаметр карлика лише 430 кілометрів. Новий статус Гігеї має затвердити міжнародна астрономічна спілка.
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