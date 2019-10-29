США ліквідують угруповання ІДІЛ слідом за його ватажком [ Редактировать ]
Ліквідувати угруповання ІДІЛ слідом за його ватажком мають намір Сполучені Штати. Державний департамент скликає позапланову зустріч міністрів закордонних справ країн, що входять до Глобальної коаліції з протистояння "Ісламській державі".
Нарада відбудеться 14 листопада у Вашингтоні. Учасники обговорять стратегію дій щодо знищення ІДІЛу після ліквідації її ватажка Абу Бакра аль-Багдаді. Глобальна коаліція була створена 2014 року, до неї входять 74 країни та п'ять світових інституцій.
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