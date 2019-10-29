У Києві затримали головного спеціаліста Нацбанку за хабар [ Редактировать ]
У Києві затримали головного спеціаліста Нацбанку за хабар у 50 тисяч доларів. Про це повідомили у прокуратурі Києва. Працівник вимагав від приватного підпримєця гроші за видачу ліцензії на обмін валют.
Чоловіка затримали прямо біля будівлі НБУ на Печерську під час передачі частини грошей. Співробітнику Нацбанку готують повідомлення про підозру.
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