Гаряче сьогодні і у Вашингтоні. Там готуються голосувати щодо резолюції про імпічмент Трампа.

Чим це насправді загрожує президентові США? І що на це скажуть у Білому домі? Відповіді дізнаємося від Дмитра Анопченка.

Артпідготовку закінчено. Уже найближчими днями, імовірно - навіть післязавтра, нижня палата Конгресу вперше проголосує за резолюцію щодо імпічменту. Це ще не спроба усунути Дональда Трампа від влади, а крок до того, щоб заблокувати спроби Білого дому протидіяти розслідуванню.

За словами спікера нижньої палати Ненсі Пелосі, формальна резолюція дозволить усунути сумніви - чи може адміністрація Трампа не надавати документи, як робить це зараз, і чи може забороняти чиновникам бути на слуханнях, як знову ж таки вчиняє зараз. Оскільки поки що багато хто з них ігнорує повістки конгресменів.

Так напередодні не прийшов ключовий свідок - Чарльз Куперман, заступник колишнього радника з нацбезпеки, Джона Болтона. Використав юридичну хитрість - подав позов до суду - щоб Феміда визначила, чи повинен він приходити і свідчити під присягою.

У конгресі тут же звинуватили Трампа - мовляв, це він намагається не дати озвучити "обвинувальні свідчення".

"Ми не дозволимо Білому дому гальмувати наше розслідування. Будь-яка протидія, будь-які намагання не дати Конгресу, а значить і американському народу дізнатися більше про правопорушення президента, тільки підтверджують його спроби протидіяти Конгресу", - говорить Адам Шифф, глава конгресового комітету з розвідки.

Трамп у відповідь накинувся з критикою на конгресмена, назвавши його самого "найголовнішим інформатором і корупціонером".

"Те, що робить Адам Шифф - ми ніколи не забудемо. Він спотворив мою розмову - це підробка і фальсифікація. Це все шахрайство. І таким людям не можна дозволити уникнути відповідальності", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Але конгресмени приберегли ще одного свідка, який особисто чув розмову Трампа і Зеленського. Свідчення повинен тепер дати ключовий співробітник Радбезу США, Олександр Віндман.

Преса отримала чернетку його заяви конгресу, з якої стає зрозуміло - чиновник скаже - він не той загадковий "скаржник", з якого почався весь скандал і він не знає, хто це, але при цьому звинуватить президента Трампа у підриві національної безпеки. Віндман по суті перший співробітник Білого дому, а не Держдепу, який публічно звинувачуватиме главу держави.

Білий дім у відповідь вчергове заявляє про "незаконність всього, що роблять конгресмени". Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем розіслала заяву, у якій наполягає - оскільки перше голосування щодо імпічменту відбудеться тільки зараз, то все, що робили до цього, всі слухання в комітетах нелегітимні. Але юридичні невідповідності, навіть якщо вони і є, а питання це спірне, противників Трампа давно вже не бентежать. А значить цей тиждень принесе ще більше гучних звинувачень на адресу президента США.