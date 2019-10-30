Мати загиблого морського піхотинця змогла відвідати могилу сина [ Редактировать ]
Могилу свого сина нарешті змогла відвідати мати загиблого морського піхотинця підполковника Юрія Загребельного. 2014 разом із побратимом він поклав життя під час ворожого обстрілу з Градів поблизу Талаківки під Маріуполем.
Із міркувань безпеки родичів не пускали до місця загибелі військовика. Тепер на місці розбомбленого бліндажа встановили хрест і відправили панахиду. Юрій Загребельний служив у Криму. Після виходу з материка поїхав боронити рубежі на Сході.
по теме
У Британії помер радянський письменник Володимир Буковський
На 76 році життя у нього стався серцевий напад. Попри спроби лікарів, урятувати опозиційного політика не вдалося. Буковський був одним із засновників дисидентського руху в СРСР
Грецькі науковці з'ясували причину смерті Олександра Македонського
Вони проаналізували записи стародавніх істориків про те, на що хворів великий полководець і завойовник - зокрема, останні дні його життя
На Сході країни загинув український воїн
Бойовики атакували позиції армійців поблизу Мар'їнки, Талаківки, Верхньоторецького та Авдіївки
У Києві вибухнула граната: загинули люди
Поліція встановила особи двох загиблих: це охоронець офісної будівлі на вулиці Пушкінській, де розірвався боєприпас і, за попередньою інформацією, ветеран АТО, десантник
Бельгійська спортсменка-паралімпійка пішла з життя за допомогою евтаназії
Їй було 40 років. Жінка нездужала на поступну хворобу м'язів. Вона невиліковна і викликає, зокрема, епілептичні напади. Процедуру провели у місті Діст