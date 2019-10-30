Могилу свого сина нарешті змогла відвідати мати загиблого морського піхотинця підполковника Юрія Загребельного. 2014 разом із побратимом він поклав життя під час ворожого обстрілу з Градів поблизу Талаківки під Маріуполем.

Із міркувань безпеки родичів не пускали до місця загибелі військовика. Тепер на місці розбомбленого бліндажа встановили хрест і відправили панахиду. Юрій Загребельний служив у Криму. Після виходу з материка поїхав боронити рубежі на Сході.