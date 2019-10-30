Дипломовані маги тепер з'являться у Франції. Уряд країни офіційно визнав нову спеціальність і надав статус "коледжу" - академії магії в Парижі. Хто вступає до нестадартного вишу та які дисципліни там вивчають - Тарас Пилипець розкаже

Найголовніша запорука успішного фокусу - нікому не розкривати секрет дійства. Проте у Міністерстві праці Франції так не вважають. Відомство офіційно визнало академію магії у Парижі коледжем. Тепер кожен охочий після закінчення середньої освіти може стати дипломованим магом. Єдине, що відрізняє академію від інших вишів - відсутність державного фінасування.

"У нас є диплом, який визнає держава. Як еквівалент дворічного навчання після середньої школи. Відтепер наш заклад має рівні права з іншими мистецькими коледжами. Ми дуже щасливі, що уряд країни підтримує розвиток культури", - говорить Александрія д'вівер, директорка та вчителька Академії магії у Парижі.

Обсяг занять - 35 годин на тиждень. Серед навчальних дисциплін - теорія карткових фукусів, історія магії та основні засади ілюзійної майстерності. Студенти отримують гарні оцінки, якщо зможуть ошукати викладача. Той, хто не надто охочий до виступів перед публікою, вчиться продюсувати шоу-програми. Вісімнадцяти-річний Томас - студент першого курсу академії магії. Каже, ще малим захоплювався фокусами, а в 14 років зрозумів - хоче сам їх робити. А коли виросте - працювати ілюзіоністом. На сайт навчального закладу натрапив в інтернеті та відразу подав документи на вступ.

"Магія - моя пристрасть. Хтось бажає заробляти на життя музикою, я хочу своїми ілюзіоністськими навичками. Заняття у нас дійсно захоплюючі. Я навіть не встигаю помітити, як минає день", - говорить Томас Біорет, студент.

Навчання в академії не дешеве. Три місячний курс майже 15 тисяч євро. Батько хлопця Тьєррі Біорет переконаний, - зараз людям не вистачає розваг, тож попит на фокусників, та ще й дипломованих, - більший, аніж на юристів чи медиків. Чоловік готовий платити будь-які гроші, аби син зміг реалізувати свої амбіції.

"Спочатку ми шукали для Томаса приватні заняття магією. Коли ж дізналися, що уряд офіційно надав статус коледжу цій академії - зробили свій вибір. Ми щасливі, що наш син займається улюбленою справою", - говорить Тьєрі Біорет, батько Томаса.

Окрім денного навчання, Томас отримує багато домашніх завдань, з якими нерідко справляється далеко за північ. Проте хлопець не засмучується. Каже, щоразу, коли тасує колоду карт, уявляє, що настане день, коли він перевершить найвідомішого ілюзіоніста світу - Девіда Копперфільда.