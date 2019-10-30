Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов. Для этого достаточно взглянуть на картинку, и определить, какую птицу вы увидели в первую очередь. В зависимости от ответа и будет зависеть ваша характеристика.

Этот тест поможет вам посмотреть на себя со стороны. Узнав свою самую уязвимую сторону, вы сможете работать над собой и совершенствоваться. Так вы улучшите свою жизнь!

На картинке рядом с каждой птицей имеется порядковый номер. Читайте расшифровку в соответствии с ним.

1. Эгоизм

Сначала ваши интересы, а потом уже остальные. При этом вы даже не замечаете, как это качество проявляется даже рядом с вашими любимыми и близкими!

Вот почему вас многие обходят стороной и не желают иметь дело с человеком, у которого все разговоры и заботы о нем любимом.

2. Безразличность

Вы совершенно не обращаете внимания на свои проблемы, но это половина беды! Самое ужасное, что вы не придаете трудностям ваших близких значения. Это создаст вам очень серьезные проблемы.

3. Гордыня

Вообще гордится своими достижениями очень плохо. Вас считают зазнайкой, хотя делаете вы все это не со зла. Просто это в вас заложено с детства. Вы были всегда «лучшие» во всем. Лучше умерьте свою звездную болезнь.

4. Пессимизм

Именно это ощущение доминирует в вашей жизни. Из-за того, что вы все воспринимаете через черную призму, все кто вас окружают, чувствуют это. Вот почему вам просто необходимо взять и найти во всем плюсы!

5. Неуверенность

Вы очень нежны и ранимы, но самое ужасное, что у такой прекрасной натуры нет уверенности! Займитесь собой.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.