Австралийская туристка притворилась беременной, чтобы сэкономить на багаже. Девушка пыталась пройти на борт с ненастоящим животом. Там она спрятала вещи, которые не поместились в ручной клади, пишет Experttur.com.

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Девушка пыталась спрятать на себе не только одежду, но и электронику, в частности, ноутбук и зарядное устройство к нему.

По словам туристки, бортпроводники увидели ее накладной живот, когда она случайно выпустила из рук билет и наклонилась, чтобы поднять его.

Ранее сообщалось, что студентка необычным способом защитила диссертацию и вошла в историю.