"Скоро рот до ушей будет": Ани Лорак разозлила пользователей [ Редактировать ]
Ани Лорак / Фото: Instagram
Украинская артистка Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото. Она позировала в необычном наряде - сапогах и пижаме.
Пользователи предположили, что звезда увлеклась пластическими операциями.
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"Скоро рот до ушей будет", "В кого она превращается", "Рот как у Буратино", - возмущались в сети.
Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак удивила внешним видом. А также Ани Лорак шокировала поклонников.
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