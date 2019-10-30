Украинская артистка Ани Лорак поделилась с поклонниками новым фото. Она позировала в необычном наряде - сапогах и пижаме.

Пользователи предположили, что звезда увлеклась пластическими операциями.

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"Скоро рот до ушей будет", "В кого она превращается", "Рот как у Буратино", - возмущались в сети.

Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак удивила внешним видом. А также Ани Лорак шокировала поклонников.