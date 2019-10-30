С 1 ноября В Киеве изменят максимально допустимую скорость движения на автодорогах. Она будет составлять 50 км/час. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/час.

В частности, ограничения будут действовать на:

проспекте Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака),

улице Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков),

Надднепрянском шоссе,

Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе),

Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного),

улице Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста),

проспекте Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

"Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/час. в период с 01 апреля по 01 ноября", - добавили в пресс-службе.

Ранее мы писали о том, что президент подписал закон о автодорогах.