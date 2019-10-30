Хеллоуин в школах праздновать опасно - верующие УПЦ [ Редактировать ]
Украинцы в соцсетях возмущаются, что детей в общеобразовательных школах заставляют праздновать Хеллоуин - переодеваться в ведьм и учить роли темных сил.
Пользователи социальных сетей пишут об этом на официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм.
В Фейсбук пользователи отметили, что детям надо объяснять, чем опасно празднование Хеллоуина.
"В позапрошлом году встретился с директором школы, написал заявление что против, постарался объяснить последствия. В прошлом школа вообще не отмечала это мероприятие, обрадовался. А в этом году - ужас, дочке дали учить роль ведьмы. Собираюсь подавать в суд, если за каникулы не уберут эту гадость со школы", - написал Андрей Юрченко.
"Это ужасное веяния Запада! Своих детей буду учить, что это большой грех и богохульство, праздновать - день злых духов", - отметила Екатерина Яць.
"На улицах и площадях "воруют" наших детей такими праздниками... Благодарю Господа, что есть директора, которые в своих школах запрещают такие "праздники"", - написала Валентина Скрибка-Синчук.
Елена Слободян написала, что "очень жаль, что именно взрослые позволяют своим детям праздновать бесовский праздник, а потом жалуются, почему так всем тяжело жить. Эту гадость нужно запретить, а детей воспитывать по-христиански".
"Я думаю, что это дьявольский инструмент, который под воздействием своей "атмосферы", алкоголя и наркотиков позволяет людям поддаться ещё большему разврату, который понесёт за собой более тяжкие последствия. Касательно детей - это "милое" стирание границ, которое под видом веселья не позволяет отличить чёрное от белого. Оно на "черное" говорит "белое". Я против украшения и празднования в общественных местах, школах и садиках", - заявила Анна Вар.
Людмила Нестюрина предложила создать для детей интересную альтернативу времяпровождения в Церкви: "многие ведут на этот праздник деток, не задумываясь просто ради копеечных подарков, и наша Церковь должна в этот вечер сделать, что-то для детей интересное! Раздавать детские познавательные христианские книжки сказок".
Зоя Деркач подчеркнула, что "надо проводить в школе информацию по этому празднику, привести исторические примеры, относительно жертвоприношений".
"Надо быть сумасшедшим, чтобы тянуть те страшные костюмы на детей! Почему у нас пропагандируются чуждые нам традиции и праздники?", - написала Татьяна Поздняк.
София Полевая считает, что "каждый православный в своей семье должен рассказывать своим детям, что это такое, и они будут защищены от этого сатанизма".
Неля Кульчинская написала, что нужно "Работать с родителями и учителями, рассказывать,что быть крещенным и праздновать Хелоуин - несовместимо".
Также в Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи отметили, что православные родители должны беседовать с детьми, объясняя им, почему Православие негативно относится к празднованию Хеллоиуна.
Пользователь соцсети sergio_volchok написал, что нужно "воспитывать с детства мораль и нравственность".
"Развивать молодежь и организовать молодежные православные клубы. Рассказывать всем знакомым, почему это плохой праздник, особенно детям. И конечно же, в храмах на проповеди рассказывать, что такое этот Хеллоуин", - пишет tania_n_455.
Пользователь под именем aleksandrac195 предлагает ввести в школьную программу "Закон Божий с первого класса. Много можно было бы избежать бед".
"Бороться с невежеством тяжело, практически невозможно. В сегодняшней ситуации говорить о православном воспитании в школе тоже не приходится. Остается только воспитание детей и публичное неприятие этих извращений. И, главное, уповать на Господа, да не даст нам погибнуть!", - отметил alex_k_ch.
"Действительно, с этим надо бороться! Надо разъяснять родителям, на что они подвергают своих детей, рисуя на их лицах страшные гримасы, одевая детей, отроков, в образы нечестии", - подчеркнула natasha.panova.14.
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