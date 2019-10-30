МЗС Ізраїлю улаштувало страйк. Тимчасово не працюють усі дипломатичні представництва цієї країни за кордоном, зокрема і в Києві.

Таким чином відомство відреагувало на рішення міністерства фінансів скоротити видатки на роботу дипломатів, а ще - заднім числом - оподаткувати представницькі витрати, не підтверджені квитанціями.

Внутрішній конфлікт заморозив роботу дипмісій Ізраїлю в усьому світі. Відвідувачів не обслуговують, в'їзд на територію представництв заборонений. Скільки триватиме страйк невідомо.