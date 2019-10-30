Нові обвинувачення на адресу Дональда Трампа. Конгрес заслухав ще кількох свідків у так званій "українській справі". І готується голосувати за першу резолюцію щодо імпічменту президента. Усі деталі "трампгейта" далі.

Публічні слухання свідків і допуск адвокатів Трампа на допити. Такі правила наступних етапів імпічменту Дональда Трампа прописали в резолюції Конгресу. Її оприлюднив процедурний комітет, а вже завтра розглядатиме Палата представників. Документ лише процедурний, утім, якщо резолюцію ухвалять, Білий дім не зможе заважати розслідуванню проти президента, вважають демократи. Натомість республіканці вже назвали вимоги опонентів шахрайством.

"Демократи давно запевняють, що в українській справі достатньо підстав для імпічменту. Але жоден свідок ще не висловився публічно. Демократи діють усупереч здоровому глузду. Усім американцям зрозуміло, що так розслідування не проводять. Жоден республіканець за цю резолюцію не проголосує", - говорить Мет Гец, член палати представників, республіканська партія.

Напередодні у закритому режимі конгресмени цілих 10 годин слухали свідчення підполковника армії США Александра Віндмана. Уродженець Києва, нині він один з головних експертів Білого дому з українських питань. І перший свідок, який особисто чув скандальну телефонну розмову Трампа із Зеленським. За словами Віндмана, висловлювання Трампа настільки його занепокоїли, що він одразу звернувся до Ради нацбезпеки. Адже вимоги розслідувати справу проти сина Байдена могли ускладнити надання допомоги Україні.

Сьогодні Конгрес у закритому режимі заслухає ще двох свідків - Крістофера Андерсона і Кетрін Крофт. Це співробітники Держдепу, які працювали сфері відносин з Україною. У чернетці заяви Крофт, зокрема, йдеться, що Трамп не раз називав Україною корумпованою державою. А за словами Андерсона, Білий Дім блокував заяви Держдепу на підтримку Києва.

"Коли російські військові відкрито атакували українські судна, які прямували в український порт Азовським морем, ми з колегами у державному департаменті оперативно підготували заяву, у якій засуджували дії Росії. Утім, високопосадовці з Білого дому не допустили її оприлюднення".

Республіканці ж наполягають - жодні свідчення не мають великого значення. Адже і Трамп, і Зеленський заперечили, що у Вашингтоні тиснули на українського президента із вимогою розслідувати справу Байдена. Тож і підстав для імпічменту очільника Білого дому немає.