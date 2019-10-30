Крупнейший в Европе ветропарк будет построен в Украине [ Редактировать ]
Норвежская и китайская компании подписали важные контракты о строительстве ветрового парка на територии Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Известно, что будут построены ветроэлектростанции "Зофия-2" и "Зофия-3" общей мощностью 750 мегаватт и расположатся в Запорожской области на побережье Азовского моря.
На строительство выделено 500 млн евро от экспортно-импортного банка Китая, Industrial Commercial Bank of China и China Construction Bank. Еще 250 млн евро планируют привлечь у других кредиторов.
Раньше сообщалось о том, что на форуме в Мариуполе подписаны 12 важнейших меморандумов. А также Зеленский объявил о запуске Фонда по восстановлению Донбасса.
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