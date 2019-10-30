Форум в Мариуполе: подписано 12 важнейших меморандумов [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил с заявлением. На Инвестиционном форуме в Мариуполе RE: think. Invest in Ukraine подписано 12 важных меморандумов о сотрудничестве. Соответствующая информация была опубликована "Правительственным порталом".
"Наша команда представила 120 готовых инвестиционных проектов. Вместе со Всемирным банком запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки - для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса", - сказал глава Кабмина.
Среди важных документов, которые подписаны на Форуме:
- Меморандум с Киевстар,
- Меморандум с Vodafone,
- Меморандум с lifecell
- Меморандум с Интертелеком
- Меморандум о финансировании региональных дорог.;
- Меморандум с вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Джорджиной Бейкер о взаимопонимании между Правительством Украины и IFC по государственно-частного партнерства.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил о запуске Фонда по восстановлению Донбасса. А также Гончарук сделал заявление о табачном скандале.
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