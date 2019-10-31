Україна засудила запрошення псевдокримської організації до Чехії [ Редактировать ]
Цинічним заграванням з окупантом - назвала Україна запрошення до Чехії представників організації "Кирим бірлігі". Об'Єднання діє у Криму та підконтрольне окупаційній владі. Тож українське посольство висловило протест.
Нагадаємо, представників псевдокримської організації запросили на офіційні заходи з нагоди державного свята Чехії два дні тому. У своїй заяві українська сторона назвала такі дії "черговою провокацією" і наголосила, що справжній татарський рух у Криму заборонений загарбниками, а його представники зазнають переслідувань, катувань і фізичного знищення.
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