Цинічним заграванням з окупантом - назвала Україна запрошення до Чехії представників організації "Кирим бірлігі". Об'Єднання діє у Криму та підконтрольне окупаційній владі. Тож українське посольство висловило протест.

Нагадаємо, представників псевдокримської організації запросили на офіційні заходи з нагоди державного свята Чехії два дні тому. У своїй заяві українська сторона назвала такі дії "черговою провокацією" і наголосила, що справжній татарський рух у Криму заборонений загарбниками, а його представники зазнають переслідувань, катувань і фізичного знищення.