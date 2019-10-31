П'ятеро підлітків поранені внаслідок стрілянини в Торонто [ Редактировать ]
П'ятеро людей були поранені внаслідок стрілянини в одному з житлових комплексів Торонто, - про це повідомили в місцевій поліції.
За попередніми даними, троє невідомих чоловіків зайшли через вхід позаду будівлі та відкрили вогонь по людях, які перебували в коридорі. Пораненим від 16 до 18 років - за їхні життя тепер борються лікарі.
Поліція з'ясовує особи злочинців та їхні мотиви.
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