П'ятеро людей були поранені внаслідок стрілянини в одному з житлових комплексів Торонто, - про це повідомили в місцевій поліції.

За попередніми даними, троє невідомих чоловіків зайшли через вхід позаду будівлі та відкрили вогонь по людях, які перебували в коридорі. Пораненим від 16 до 18 років - за їхні життя тепер борються лікарі.

Поліція з'ясовує особи злочинців та їхні мотиви.