У США оприлюднили відео штурму будинку в Сирії, у якому знищили лідера ІДІЛу Абу Бакра аль-Багдаді. Кадри з безпілотника показав на брифінгу в Пентагоні голова Центрального командування США Френк Маккензі.

На них видно, як до будинку аль-Багдаді з двох сторін наближаються американські військові. Власне, момент ліквідації на відео не потрапив.

Нагадаємо, 27 жовтня Дональд Трамп заявив, що лідера терористичного угруповання ІДІЛу Абу Бакра аль-Багдаді та 6 його поплічників знищили під час операції ВМС США.