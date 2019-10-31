У США оприлюднили докази знищення лідера ІДІЛу Абу Бакра аль-Багдаді [ Редактировать ]
У США оприлюднили відео штурму будинку в Сирії, у якому знищили лідера ІДІЛу Абу Бакра аль-Багдаді. Кадри з безпілотника показав на брифінгу в Пентагоні голова Центрального командування США Френк Маккензі.
На них видно, як до будинку аль-Багдаді з двох сторін наближаються американські військові. Власне, момент ліквідації на відео не потрапив.
Нагадаємо, 27 жовтня Дональд Трамп заявив, що лідера терористичного угруповання ІДІЛу Абу Бакра аль-Багдаді та 6 його поплічників знищили під час операції ВМС США.
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