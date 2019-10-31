Бойовики перешкоджають роботі ОБСЄ на окупованій території [ Редактировать ]
Окупанти поновили обстріли з важких мінометів. Зі 120 - гатили поблизу Новотошківському на Луганщині. З мінометів меншого калібру - в районі Кримського. Загалом, за добу було 19 ворожих обстрілів, найбільше припало саме на Луганський напрямок. Минулося без втрат серед військовиків.
Бойовики ж і далі перешкоджають роботі представників ОБСЄ на окупованій території. Як ідеться у звіті місії, цього вівторка в Донецькій області їх не пустили через блокпости на околицях Олександрівського, Новоазовська та Безіменного.
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