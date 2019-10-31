Жителі передмістя Лос-Анджелеса, що втекли від пожеж, тимчасово ділять квадратні метри з "пухнастими" у притулку для тварин. Кажуть, попри евакуацію, до останнього не хотіли полишати свої домівки, допоки з власних вікон не побачили полум'я.

Попри відсутність комфорту, цей прихисток тішить людей, адже там вони знайшли нових чотирилапих друзів. Більшості "пухнастиків" уже придумали імена - кажуть, згодом заберуть їх додому.