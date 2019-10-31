49-летняя Наоми Кэмпбелл шокировала фигурой в кожаном белье [ Редактировать ]
Популярная британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками в Instagram фото в черном кожаном белье.
Так, на снимке модель позирует в черных высоких кожаных сапогах, белье и образ ее дополняет зеленый парик.
Поклонники с восторгом отреагировали на новую публикацию звезды: "Какая потрясающая", "Просто фантастическая", "Очень крутой образ!".
Однако, также были и те, кто ужаснулся фигурой Наоми: "Не очень красивая фигура".
Ранее сообщалось, что Слава из "НеАнгелов" показала архивное фото до пластики.
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