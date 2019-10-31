Популярная британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась с поклонниками в Instagram фото в черном кожаном белье.

Читайте также Волочкова в клетке шокировала шпагатом (фото)

Так, на снимке модель позирует в черных высоких кожаных сапогах, белье и образ ее дополняет зеленый парик.

Поклонники с восторгом отреагировали на новую публикацию звезды: "Какая потрясающая", "Просто фантастическая", "Очень крутой образ!".

Однако, также были и те, кто ужаснулся фигурой Наоми: "Не очень красивая фигура".

Ранее сообщалось, что Слава из "НеАнгелов" показала архивное фото до пластики.