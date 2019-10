Во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Израиля главный судья остановила игру ради фото с полузащитником Кака. Ролик появился в Twitter FootbaII_HQ.

Девушка остановила матч после нарушения полузащитника, показала желтую карточку и сделала селфи.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. 😂pic.twitter.com/k3lUHJXd9N