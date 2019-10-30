Арбитр остановила матч ради фото с Кака (видео) [ Редактировать ]
Во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Израиля главный судья остановила игру ради фото с полузащитником Кака. Ролик появился в Twitter FootbaII_HQ.
Девушка остановила матч после нарушения полузащитника, показала желтую карточку и сделала селфи.
Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. 😂pic.twitter.com/k3lUHJXd9N— Football HQ (@FootbaII_HQ) 29 октября 2019 г.
Встреча завершилась победой сборной Бразилии со счетом 4:2.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист Криштиану Роналду выделил свой самый красивый гол.
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