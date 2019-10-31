Известный украинский продюсер и рэпер Потап, который удивил рассказами о Каменских, показал фанатам новое фото со своей женой с отдыха. Снимок он разместил в своем Instagram.

"Без комментариев", - подписал публикацию Потап.

Фото: instagram.com/realpotap

Фанатам, как всегда, понравилось фото возлюбленных. Они умилились их отношениями и "засыпали" знаменитостей лестными комментариями.

"Супер", "Вы классные", "Она красотка", "Пуская все будет у вас хорошо", "Потап очень похорошел после женитьбы", - написали поклонники.

Ранее мы писали о том, что Каменских и Потап очаровали фанатов новым фото, а также ранее Каменских подверглась критике.