"Потап худее Насти": звездная пара шокировала фанатов [ Редактировать ]
Известный украинский продюсер и рэпер Потап, который удивил рассказами о Каменских, показал фанатам новое фото со своей женой с отдыха. Снимок он разместил в своем Instagram.
"Без комментариев", - подписал публикацию Потап.
Фото: instagram.com/realpotap
Фанатам, как всегда, понравилось фото возлюбленных. Они умилились их отношениями и "засыпали" знаменитостей лестными комментариями.
"Супер", "Вы классные", "Она красотка", "Пуская все будет у вас хорошо", "Потап очень похорошел после женитьбы", - написали поклонники.
Ранее мы писали о том, что Каменских и Потап очаровали фанатов новым фото, а также ранее Каменских подверглась критике.
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