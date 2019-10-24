Каменских и Потап очаровали поклонников теплым фото [ Редактировать ]
Известный музыкальный продюсер и рэппер Потап, который недавно рассказал о том, какая Каменских хозяйка, порадовал поклонников очередным фото со звездной женой. Соответствующий снимок Потап опубликовал в своем Instagram.
"Воркаут - смешайте работу с отдыхом и, конечно, спорт и любовь", - подписал публикацию звезда.
Фото: instagram.com/realpotap
Фанаты звездной пары умилились потрясающим снимком и написали артистам много лестных комментариев.
"Одна из самых красивых пар сегодняшнего шоубизнеса", "Потап расцвел рядом с Настей", "Как вы круто дополняете друг друга", - написала поклонники.
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