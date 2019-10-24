Известный музыкальный продюсер и рэппер Потап, который недавно рассказал о том, какая Каменских хозяйка, порадовал поклонников очередным фото со звездной женой. Соответствующий снимок Потап опубликовал в своем Instagram.

"Воркаут - смешайте работу с отдыхом и, конечно, спорт и любовь", - подписал публикацию звезда.

Фото: instagram.com/realpotap

Фанаты звездной пары умилились потрясающим снимком и написали артистам много лестных комментариев.

"Одна из самых красивых пар сегодняшнего шоубизнеса", "Потап расцвел рядом с Настей", "Как вы круто дополняете друг друга", - написала поклонники.

Читайте также, семейное фото Потапа и Каменских растрогало поклонников, а также Каменских в латексе соблазнила поклонников.