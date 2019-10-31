"Солодощі або смерть", костюмовані вечірки та страхітливі гарбузи. Сьогодні вночі у світі відсвяткують Гелловін. Осередок святкувань , традиційно, у Сполучених Штатах. Там по всій країні влаштовують фестивалі та ярмарки. У Лос-Анджелесі облаштували алею з майстерно вирізаними гарбузами. У Нью-Йорку створили інсталяцію із семи тисяч таких ліхтарів. А у Вашингтоні відбувся традиційний забіг на високих підборах напередодні свята.

Більше жахливих подробиць у сюжеті.

"Гарбузова феєрія" - так один із найзнаменитіших нью-йоркських хелловінських фестивалів - "Великий Джек О'Лантерн Блейз" уже нарекли в американських медіа. Гостей там зустрічали безліччю оригінальних ліхтариків та блискучими гарбузовими скульптурами. Над інсталяціями кілька днів працювали кращі майстри країни. Сім тисяч плодів пішло на їх виготовлення. Майданчиком для ярмарку в місті Кротон-он-Гудзон вже 15 років поспіль стає історичний маєток Ван Кортленд Манор.

"Це дуже продумані експозиції, зокрема, карусель з динозаврами, Статуя Свободи і планетарій", - говорить Роб Швейцер, менеджер.

На іншому узбережжі США - у Каліфорнії - підготовку до Гелловіна також перетворили у справжній арт-перфоманс. Професійні художники зробили зі звичайних гарбузів справдешні твори мистецтва для виставки у містечку Ла-Каньяда-Флінтрідж під Лос-Анджелесом. Тут і монстр Франкенштейна, і "Крик-2" Едварда Мунка, і Діснеївські герої. Більше тисячі символів осені - деякі вагою до 45 кілограмів - висвітлювали півтора-кілометрову стежку. Вона пролягла поміж підсвіченими деревами в місцевому ботанічному саду.

"У нас є все - від монстрів до мультяшних героїв. Є знаменитості та " Сердитий кіт ". Та майже все. Є щось для кожного, і нічого надто страшного", - говорить Дженніфер Ерріко, менеджер

А у Вашингтоні відбувся 33-й, традиційний для передодня Гелловіна, забіг на високих підборах. Сотні глядачів вишикувалися вздовж лінії марафону, щоб спостерігати за змаганням екстравагантних Драг-Квін - чоловіків, переодягнених у жінок. Багато з них вбралися як найпримітніші учасниці світової політики: Меланія Трамп, шведська активістка Грета Тунберг і спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Хелловін Західний світ відзначає щороку 31 жовтня, у переддень Дня усіх святих.