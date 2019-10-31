В Житомире 44-летний мужчина после сеанса массажа попал в больницу с серьезными травмами - компрессионными переломами нескольких позвонков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Из кабинета специалиста, проводившего массаж, мужчину забрала "скорая", потому как сам передвигаться он не мог.

"По предварительному заключению, у пострадавшего диагностирована закрытая позвоночная травма и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков, что является тяжкими телесными повреждениями", - сообщают в областной полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает как лишение права заниматься определенной деятельностью, так и тюремный срок - до двух лет.

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