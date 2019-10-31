Перестал ходить: в Житомире массажист "уложил" пациента в больницу [ Редактировать ]
В Житомире 44-летний мужчина после сеанса массажа попал в больницу с серьезными травмами - компрессионными переломами нескольких позвонков. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
Из кабинета специалиста, проводившего массаж, мужчину забрала "скорая", потому как сам передвигаться он не мог.
"По предварительному заключению, у пострадавшего диагностирована закрытая позвоночная травма и компрессионные переломы нескольких шейных и грудных позвонков, что является тяжкими телесными повреждениями", - сообщают в областной полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает как лишение права заниматься определенной деятельностью, так и тюремный срок - до двух лет.
Ранее сообщалось, что девушка сделала татуаж век и ослепла.
по теме
Под Житомиром на ходу загорелся поезд (видео)
На видео видно, как из одного из вагонов вырывается вверх сноп искр и пламени
В Киеве ревнивый мужчина изрезал товарища из-за жены
Пострадавшего обнаружили в подъезде жилого дома в луже крови
Под Харьковом в поезде случилось ЧП
Полицейские выяснили обстоятельства преступления и составили портрет нападавшего
Погода на 31 октября: синоптики дали прогноз
Так, синоптик отметила, что ночью в Киеве ожидается до -2...-5 градусов
В Днепре водитель на Mazda сбил пьяного мужчину
Водитель не успел среагировать и сбил мужчину, который перебегал дорогу