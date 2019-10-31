Німецькі аграрії проти Ангели Меркель. Фермери звинуватили уряд країни в неефективній боротьбі з кліматичними змінами і подали до суду. Тетяна Логунова розкаже докладніше.

Біля будівлі адміністративного суду в Берліні десятки людей. Еко-активісти прийшли підтримати фермерів, які подали кліматичний позов проти уряду Німеччини.

"Ми дуже хвилюємося, але водночас радіємо, що нарешті суд починає розгляд нашої скарги. Сподіваємося, звісно, на перемогу. Ми готувалися до суду півтора року й дуже хочемо виграти", - говорить Зілке Баксен, позивач.

До суду родина пані Баксен звернулася не сама. До колективного позову проти уряду долучилися ще дві сім'ї, які займаються фермерством, і організація "Грінпіс". Вони звинуватили кабінет Ангели Меркель у недостатній боротьбі з кліматичними змінами і глобальним потеплінням. Через що німецькі аграрії зазнають збитків.

"Ми вже відчуваємо зміни. Восени частіше дощить, а літо більш сухе, ніж раніше. І це теж наша мотивація - ми хочемо зберегти своє господарство і працювати на фермі в майбутньому. Якщо ж не стримати зміни клімату, це буде неможливо", - говорить Софі Баксен, позивачка.

У позові йдеться про обіцянку, яку німецькі політики дали понад 10 років тому. Тодішня панівна коаліція запланувала до 2020-го року знизити викиди парникових газів в атмосферу на 40 відсотків. Досягти цієї амбітної мети так і не вдалося.

"Німецький інститут економічних досліджень проаналізував дії уряду й дійшов висновку, що скоротити викиди на 40 відсотків вдасться на п'ять років пізніше, ніж планувалося. В умовах кліматичної кризи, яка загрожує людству, це є неприйнятним", - говорить Аніке Петерс, експерт з питань клімату організації Greenpeace.

"Ми хочемо, щоб суд зобов'язав уряд досягти поставлених цілей до 2020-го року", - говорить Северін Пабш, адвокат, представник позивачів.

Утім, як це зробити за три місяці, що залишилися до нового року, в позові не пояснюється.

Уряд Німеччини скаргу фермерів вважає необґрунтованою. Політики аргументують це тим, що намір знизити викиди парникових газів на 40 відсотків був закріплений не в законі, а в програмі із захисту клімату. Тобто це була декларація, заява про наміри, а не нормативно-правовий акт.

Політикою уряду незадоволені не лише фермери, які подали скаргу до суду. У середині жовтня тисячі фермерів на тракторах заблокували рух центральними вулицями Берліна, Бонна, Мюнхена та інших міст Німеччини.

Протестували фермери проти так званого аграрного пакету, який розробили міністри сільського господарства й охорони довкілля. Це комплекс заходів, спрямованих на захист природи, тварин і комах. Він передбачає жорсткіші норми утримання свійських тварин, заборону гліфосату, який використовують для боротьби з бур'янами і зниження вмісту нітратів у ґрунтових водах шляхом скорочення використання певних добрив і рідкого гною. Фермери заявили, що ці заходи поставлять під загрозу існування тисяч господарств. І закликали уряд обговорювати аграрну політику, передусім, з працівниками цієї галузі.