Протести у Барселоні: сотні студентів облаштували наметове містечко [ Редактировать ]
В іспанській Каталонії знов неспокійно. Сотні студентів облаштували наметове містечко на Університетській площі в Барселоні. Кажуть, втомилися від бездіяльності влади країни. Молодь вимагає незалежності регіону. Обіцяють не зрушать з місяця аж до відокремлення Каталонії від іспанської монархії. Удень учасники марширують біля будівлі регіонального уряду. Вулиці у центрі міста перекриті. Студентів активно підтримують місцеві жителі.
"Нам потрібна незалежність, бо ситуація дійшла до точки, коли влада уже не хоче говорити й шукати вирішення проблеми. Нам більше немає про що дискутувати, тому залишається почати все з чистого аркуша - сформувати свою країну, брати участь усім разом в її створенні і вносити свої пропозиції", - говорить Тоні, учасник протесту.
"Мусимо відвернутися від монарха, бо в нас його вже немає. Король своїми звинуваченнями оголосив нам війну, і якщо він тут з'явиться - ми йому скажемо, що він не бажаний гість - ані тут, ані де-інде", - говорить Монтсе, учасниця протесту.
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