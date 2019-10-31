Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Фестиваль хризантем

В столице традиционно пройдет осенний фестиваль хризантем "Цветочное созвездие". Гости смогут сфотографироваться в специальных зонах, посетить ярмарку растений и хэндмейда и отдохнуть в соответствующих локациях. А для детей организуют различные мастер-классы и развлекательную программу выходного дня.

Когда: 2-3 ноября, с 10:00 до 20:00

Где: Спивоче поле, ул. Лаврская, 33

Сколько стоит: взрослый билет - 75 гривен, детский - 25 гривен, для некоторых категорий льготников бесплатно

Выставка экзотических животных

Киевлянам покажут улиток, аквариумных рыбок и других экзотических животных.

Посетители смогут полюбоваться африканскими улитками - Ахатинами и Архахатинами. Кроме них, на экспозиции представят древесные виды брюхоногих моллюсков, змей, ящериц, тараканов, пауков, боевых хомяков, мастомисов, монгольских песчанок, палочников и скорпионов.

Когда: 2-3 ноября, с 11:00 до 18:00

Где: Дом природы, улица Рогнидинская, 3

Сколько стоит: 30 гривен, школьникам, студентам и пенсионерам - 20 гривен

8-я Выставка высшего образования в США

Представители 11 американских университетов прибудут расскажут, как стать частью американского колледжа или университета.

Во время мероприятия потенциальные абитуриенты узнают о доступных стипендиях и детали вступления в американские университеты, смогут лично пообщаться с членами приемных комиссий и задать им вопросы.

Также в программе мероприятия будет возможность посетить воркшопы по вступлению в американские колледжи и университеты, поиску финансовой помощи для своего обучения и оформления студенческой визы.

Когда: 2 ноября, 14:00

Где: отель InterContinental, улица Большая Житомирская, 2а

Вход бесплатный при условии предварительной регистрации здесь.

Фестиваль "Загадкова Японія"

В ноябре киевлян зовут на фестиваль, посвященный культуре Японии. В арт-пространстве Samskara появятся "порталы", в которые окунутся посетители. Тут можно будет узнать все о Стране восходящего солнца - от самурайских боев, токийских кварталов моды, богов, демонов, искусстве и технологиям. Развлечений здесь тоже найдется много.

Когда: 2-3 ноября, с 11:00 до 22:00

Где: арт-пространство Samskara, Львовская площадь, 8а

Сколько стоит: 250 гривен, школьникам и студентам - 150 гривен

Сеанс кототерапии

В Центре кототерапии на Воздвиженке киевлянам предлагают провести время с пушистиками и даже забрать домой бездомного.

Все животные из центра прошли обследования, стерилизацию, имеют паспорта с прививками и микрочипы. Котиков отдают хозяев после прохождения собеседования и подписания договора.

Когда: 2 ноября, с 15:00 до 18:00

Где: Центр Кототерапии, улица Воздвиженская, 14

Сколько стоит: 100 гривен/час

The Great Gatsby Ballet

The Great Gatsby - это феноменальный танцевальный блокбастер, который сочетает в себе классическую хореографию балетного искусства, современный танец, элементы кинематографа и мюзикла.

Кроме привычного сюжета зрителей Great Gatsby ждет приятный музыкальный сюрприз. Балет пройдет под аккомпанемент симфонического оркестра, что даст почувствовать музыку Константина Меладзе и Юрия Шепеты еще глубже.

Когда: 2 ноября, 19:00

Где: Национальный дворец искусств "Украина", улица Большая Васильковская, 103

Сколько стоит: 200 гривен

Кинолекторий "Культурфильмы. ВУФКУ. Lost & Found"

Вас ждет лекция Оксаны Саркисовой "Кинодиагностика: гигиена и национальности в советском кино 1920-х годов" с кинопоказом фильма "Женщине о женщине" (1930, 37 мин. Режиссер: Ивга Григорьевич).

Когда: 2 ноября, 17:00

Где: Довженко-Центр, улица Васильковская, 1

Сколько стоит: 80 гривен, льготный - 50 гривен, выходные дни - понедельник и вторник

Зомби-забег, комната страха и Scary Market 3.1 на SCARY FOOD от Ulichnaya eda

2-3 ноября Ulichnaya eda закрывает фестивальный сезон фестивалем SCARY FOOD. Посетители смогут сделать страшный грим, сфотографироваться, поесть на Scary фуд-корте, поучаствовать в зомби-забеге, сходить в комнату страха, посмеяться на стендапах и потанцевать с ведьмами. Здесь покажут различные хоррор-фильмы и рекламные ролики о "темном" празднике.

Вдобавок к этому, на локации пройдет хэллоуин-квест и маркет Scary Market 3.1

Для детей проведут ярмарку, на которой их обучат финансовой грамотности.

Когда: 2-3 ноября, с 11:00 до 22:00

Где: Арт-завод Платформа, улица Магниторская, 1а

Сколько стоит: 150 гривен - по ссылке, 250 гривен - в кассе. Действуют скидки для школьников и студентов. Бесплатно могут пройти именинники, дети до 15 лет, многодетные семьи, участники АТО и люди с инвалидностью

ADAM

Вы точно слышали треки ADAM тысячи раз на ФМ-волнах и их саундтреки в кинотеатрах. Теперь вас ждет большой концерт.

Когда: 3 ноября, 19:00

Где: Atlas, улица Сечевых Стрельцов, 37-41

Сколько стоит: 300 гривен

The Hardkiss

Популярная украинская поп-рок группа выступит перед киевлянами на большой сцене. Формат концерта будет непривычным. Музыканты исполнят свои хиты в акустическом стиле.

Когда: 3 ноября, 19:00

Где: Дворец Украина, улица Большая Васильковская, 103

Сколько стоит: 340-2350 гривен

Фестиваль фиалок

В столице пройдет выставка масштабная выставка фиалок. Коллекционеры из киевского клуба "Студия фиалки" привезут своих "питомцев" из разных городов Украины. Это будет одна из самых больших экспозиций цветов в Украине.

Когда: 2 ноября с 10:00 до 18:00, 3 ноября - до 17:00

Где: Национальный научно-природоведческий музей, улица Богдана Хмельницкого, 15

Вход свободный

Выставка мотоциклов Harley-Davidson

Для ценителей мото-индустрии в Киеве открывается самая большая в Европе частная коллекция мотоциклов Harley-Davidson. Модельный ряд представлен экземплярами с 1912 года.

В коллекции более 20 уникальных моделей мотоциклов: раллийных, военных и гражданских. Каждый из них является особенным и несет в себе целую историю. Некоторые экспонаты едва ли не единственные в мире.

Вся история компании Harley-Davidson в одном месте.