У центрі Києва горіла багатоповерхівка [ Редактировать ]
Житловий будинок горів уночі в центрі Києва. Близько десятої спалахнув дах шестиповерхівки поблизу метро "Університет".
Рятувальники терміново евакуювали півсотні людей та розмістили їх у пункті обігріву. Пожежу ліквідували після першої ночі, ніхто не постраждав, - повідомили у ДСНС.
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