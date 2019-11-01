В Австралії вилучили рекордну партію метамфетаміну [ Редактировать ]
Поліцейські і прикордонники в Австралії затримали велику партію кристалічного метамфетаміну.
Для контрабанди наркотиків зловмисники вирішили використати пляшки з-під соусу "Чилі" - загалом, вилучили понад 750 ємностей. Порошку там було на 210 тисяч доларів США.
За словами правоохоронців, - підозрювані добряче попрацювали, щоб соус мав автентичний вигляд.
"Виявлені 400 кілограмів "льоду"- це близько 4 мільйонів доз. На "чорному" ринку, вартість товару - приблизно 210 тисяч американських доларів", - зазначає Метт О'Коннор, керівник регіонального управління прикордонної служби.
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