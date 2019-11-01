Поліцейські і прикордонники в Австралії затримали велику партію кристалічного метамфетаміну.

Для контрабанди наркотиків зловмисники вирішили використати пляшки з-під соусу "Чилі" - загалом, вилучили понад 750 ємностей. Порошку там було на 210 тисяч доларів США.

За словами правоохоронців, - підозрювані добряче попрацювали, щоб соус мав автентичний вигляд.

"Виявлені 400 кілограмів "льоду"- це близько 4 мільйонів доз. На "чорному" ринку, вартість товару - приблизно 210 тисяч американських доларів", - зазначає Метт О'Коннор, керівник регіонального управління прикордонної служби.