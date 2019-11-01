На Херсонщині провели масштабні стрільби з ракетних комплексів [ Редактировать ]
Масштабні бойові стрільби з ракетних комплексів проходять на півдні країни. Військовики вправляються на полігоні "Ягорлик" на Херсонщині.
У перший день навчань здійснили більше 20 пусків з різноманітних ракетних установок. Били по наземних, повітряних та надводних цілях. Вишкіл триватиме до понеділка.
У районі проведення бойових стрільб закрили повітряний та морський простір.
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