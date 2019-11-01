Масштабні бойові стрільби з ракетних комплексів проходять на півдні країни. Військовики вправляються на полігоні "Ягорлик" на Херсонщині.

У перший день навчань здійснили більше 20 пусків з різноманітних ракетних установок. Били по наземних, повітряних та надводних цілях. Вишкіл триватиме до понеділка.

У районі проведення бойових стрільб закрили повітряний та морський простір.