Какие знаки зодиака притягивают неудачи [ Редактировать ]
Неудачи случаются в жизни каждого человека. Однако астрологи утверждают, что некоторые знаки зодиака притягивают к себе неприятности, как магнитом. С ними часе происходят неудачи и жизнь "дарит" больше испытаний. Об этом пишет пишет From-ua.
Рак
Рака так легко обидеть, что иногда кажется - с ним лучше не шутить. Именно это чрезмерное внимание к мнению других мешает Ракам отвлечься и наслаждаться жизнью.
Важно, чтобы рядом с Раком были любящие и понимающие люди, которые спасут их от лишних энергозатрат или постоянных перипетий.
Только вот научить Раков защищаться самостоятельно - задача непосильная. Они слишком пессимистичны и любые убеждения легко разрушается перед первой же преградой.
Дева
Девы - тонкие создания, которые иногда не понимают - мир жесток и надо учиться разграничивать свое представление о том, какие люди должны быть в идеале и то, какими они могут оказаться при общении.
Пока Девы не научатся стойкости и не будут включать безразличие там, где это понадобится, они будут страдать.
Часто Девы выстраивают вокруг себя крепкую стену защиты - закрываются от людей и невзгод - но это не выход. Лучше научиться бороться за счастье, а сильные люди всегда его находят.
Скорпион
А вот и знак, который способен создать проблемы другим. Скорпионы хитры, расчетливы и непоколебимы в своей правоте. Ваши слезы и сомнения - их "пища". Говорят, что среди них больше всего энергетических вампиров.
Чтобы не пострадать от Скорпиона, постарайтесь не давать ему повода вас обижать - просто не дружите близко или постарайтесь внимательно оценить партнера до серьезных отношений.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.
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