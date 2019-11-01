В Киеве заминировали ж/д вокзал [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 1 ноября, в Киеве заминировали железно-дорожный вокзал. Об этом передает "РБК-Украина".
Из здания столичного вокзала эвакуировали сотрудников и пассажиров.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокзала. На данный момент полиция проверяет железно-дорожный вокзал на наличие взрывоопасных предметов.
Раньше сообщалось о том, что во Львове "заминировали" вокзал и облгосадминистрацию. А также в Одессе угрожали взорвать мост.
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