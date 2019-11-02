2 ноября в селе Гатном на Киевщине у мемориала воинам-освободителям состоялся митинг-реквием, посвященный захоронению останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Уже много лет их поиском занимается отряд "Днепр-Украина", почетным президентом которого является Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы "За жизнь" Юрий Бойко.

Дважды в год - накануне Дня освобождения Киева (6 ноября) и Дня Победы (9 мая) сюда приезжают ветераны со всей Киевской области, приходят жители Гатного, чтобы отдать дань памяти тем, кто принес мир на нашу землю. Сегодня в торжественной обстановке были захоронены останки 12-ти солдат. Они были найдены в Бориспольском и Барышевском районах.

"Одного солдата мы идентифицировали по так называемому смертельному медальону, в них находились данные бойца: имя, фамилия, откуда был призван. Но у солдат было поверье - заполнишь медальон, точно убьют. Поэтому у многих погибших эти медальоны были пустыми. После введения в 1943 году книжки красноармейца, медальонов уже не было, поэтому многих приходится опознавать по личным вещам. Здесь похоронен один из 5-ти руководителей Штаба обороны Киева Тимофей Шамрыло, его именем была названа одна из улиц Киева. Он пропал без вести в августе 1941 года, и опознан по наручным часам", - рассказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что это неполитическая акция, не пиар, а напоминание всем живым, благодаря кому они живы и кто принес мир на нашу землю.

"Сегодня мы отдаем дань уважения 12-ти героям, погибших, защищая Киев. Они защищали столицу Украины, и нашли тут покой. Я очень благодарен ребятам из поискового отряда "Днепр-Украина", которые возвращают из небытия героев, защитивших нашу страну и вернувших ей свободу. Я благодарен всем, кто пришел сегодня провести в последний путь наших солдат. Спасибо вам. Спасибо нашим ветеранам. Хочу пожелать, чтобы наши ветераны были счастливы, здоровы, как можно дольше оставались с нами, передавали свой опыт, свое мужество и мудрость нашему поколению. Сил вам и здоровья!" - сказал Юрий Бойко.

"75 лет - это очень много. И тем, кто воевал, им всем уже за 90. Сегодня мы вместе с вами и здесь. С нами вместе сегодня студенты и школьники. И мы очень благодарны вам за то, что у вас еще есть силы и возможность передать всё то, что хранит ваша память, ваши великие дела новым поколениям. Желаю вам всем здоровья и подольше оставаться вместе с нами", - сказал, обращаясь к ветеранам, народный депутат, руководитель оппозиционеров Киевщины Александр Качный.

Поисковая работа отрядом "Днепр - Украина" ведется уже более 20 лет по всей Украине. За это время удалось идентифицировать около 2000 бойцов и офицеров, которые погибли, защищая нашу землю от фашистских захватчиков.