Катували та ґвалтували: ГПУ розслідує злочини у дитячому притулку "Світанок" [ Редактировать ]
В Одесі набирає обертів скандал навколо колишнього притулку "Світанок". У Генпрокуратурі повідомили, що взяли на особливий контроль можливі порушення прав підлітків, а розслідують справу поліція та ДБР.
Провадження відкрили за корупцію, катування та зґвалтування. У ГПУ припускають: до правопорушень причетні не лише вихователі, а й правоохоронці.
Нагадаємо, раніше про злочини у притулку заявила одеська правозахисниця Зоя Мельник. Вона оприлюднила свідчення дітей. Вони розповіли, що в Центрі реабілітації їх систематично б'ють і принижують:
"Там есть спецотряд, - "омон" их называют, - они приезжают, бьют, заставляли жевать презервативы".
"Потом сказали выплюнуть, потом холодный душ. Дубинкой я получала, много чем я получала".
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