В Одесі набирає обертів скандал навколо колишнього притулку "Світанок". У Генпрокуратурі повідомили, що взяли на особливий контроль можливі порушення прав підлітків, а розслідують справу поліція та ДБР.

Провадження відкрили за корупцію, катування та зґвалтування. У ГПУ припускають: до правопорушень причетні не лише вихователі, а й правоохоронці.

Нагадаємо, раніше про злочини у притулку заявила одеська правозахисниця Зоя Мельник. Вона оприлюднила свідчення дітей. Вони розповіли, що в Центрі реабілітації їх систематично б'ють і принижують:

"Там есть спецотряд, - "омон" их называют, - они приезжают, бьют, заставляли жевать презервативы".

"Потом сказали выплюнуть, потом холодный душ. Дубинкой я получала, много чем я получала".