В воскресенье, 3 ноября, в Николаевской области на автодороге "Благовещенское - Николаев" произошло смертельное ДТП. В результате столкновения грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Fiat погибли три человека, сообщает ГУНП в Николаевской области.

По предварительным данным, водитель легкового авто выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажиры Fiat от полученных телесных повреждений погибли на месте.

Все детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что на трассе "Одесса-Киев" возле села Еремеивка в Одесской области произошло смертельное ДТП.