Трагедия под Николаевом: страшная авария унесла жизни людей (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 3 ноября, в Николаевской области на автодороге "Благовещенское - Николаев" произошло смертельное ДТП. В результате столкновения грузового автомобиля Volvo и легкового автомобиля Fiat погибли три человека, сообщает ГУНП в Николаевской области.
По предварительным данным, водитель легкового авто выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажиры Fiat от полученных телесных повреждений погибли на месте.
Все детали происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на трассе "Одесса-Киев" возле села Еремеивка в Одесской области произошло смертельное ДТП.
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