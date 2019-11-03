У бельгійському Антверпені відкрилася виставка художниці з українським корінням - Надії Сеничак. Частину своїх робіт мисткиня продає, аби допомогти волонтерам в Україні. Як саме - знає Олена Абрамович.

Орнаменти з рушників, вишиванок та хустин бабусі. Ідеї для своїх картин художниця Надія Сеничак черпає з української народної творчості. Хоч сама народилася в Бельгії, виховувалась у національно свідомій родині і вважає себе українським митцем.

"Мої перші малюнки в дитинстві - це орнаменти для писанок, я створювала їх з бабусею та мамою. І вже пізніше почала мріяти про те, щоб стати художницею. І ось ці українські мотиви постійно впливають на мою творчість", - говорить Надія Сеничак, художниця.

Окрім картин, художниця пише ікони в сучасному стилі, вишиває подушки з орнаментами з різних куточків України, створює скульптури. Та об'єднує навколо себе українську громаду в Бельгії.

І мастер-класи проводить з нами українцями з усіма бажаючими, хто хоче навчитися, доторкнутися до того мистецтва. Їде за натхненням в Україну. Ми звідти сюди приїжджаємо ну грубо говорячи заробляти гроші, а вона їде туди за натхненням", - говорить Ганна Нікулішин, українська заробітчанка.

Частину своїх праць Надія Сеничак традиційно продає для благодійних проектів в Україні. Цього разу натрапила в соцмережах на фонд, що підтримує онкохворих дітей. Оскільки сама останні півроку боролася з тяжкою хворобою, взялася їм допомагати.

"Я вирішила підтримати проект у Києві від благодійної організації. Вона надає прихисток дітям, які хворіють на рак і приїздять на лікування з різних куточків країни. Зараз її представники мріють розширитись, побудувати нове приміщення. І я хочу зробити свій внесок", - говорить Надія Сеничак, художниця.

Щоб зібрати кошти, художниця намалювала 30 графічних листівок із традиційними орнаментами. З них зробила панно - кожен охочий може вибрати те, що йому до душі.

"Малюнки продаються по 20 євро. Якщо пощастить і я продам усі, то зможу пожертвувати для цього проекту 600 євро", - говорить Надія Сеничак, художниця.

На відкриття виставки прийшло чимало друзів і колег художниці. Підтримати її проект для них - за честь.

"Поки вона хворіла, повністю занурилась у мистецтво. І те, що вона робить, вражає. Надія дуже креативна - все що завгодно, але не буденність", - говорить Коні, колега Надії Сеничак.

І вже за результатами першого дня виставки стало зрозуміло - зібрати кошти, щоб допомогти онкохворим дітям в Україні, художниці вдасться.