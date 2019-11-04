У Станиці Луганській закінчили укладати конструкції основної частини мосту [ Редактировать ]
У Станиці Луганській закінчили укладати конструкції основної частини мосту.
Зараз тривають зварювальні роботи - повідомили у підприємстві "Укр-транс-міст", яке провадить відновлення споруди через річку Сіверський Донець поблизу КПВВ. Нагадаю, переправу в Станиці Луганській бойовики підрівали у січні 2015, побоюючись наступу ЗСУ.
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