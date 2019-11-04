Танці проти насильства: ліванський діджей запропонуав альтернативу протестам [ Редактировать ]
Танці проти насильства. Таку альтернативу кровопролитним антиурядовим протестам запропонував місцевий діджей у Лівані. Які дива може творити музика та чи до вподоби демонстрантам репертуар - про це далі.
Відомий ліванський діджей - Махді Карімех - виступає перед захопленим натовпом. Люди активно рухаються в такт і радіють. Типова картинка для відпочинку в нічному клубі, однак насправді це... антиурядова акція протесту. У Лівані уже три тижні тривають демонстрації. Люди виходять на вулиці з вимогою відставки уряду і в рідному для Карімеха місті - Триполі, де часто під час протестів спалахують сутички. Десятки людей зазнають поранень.
Зірка місцевих нічних клубів - Махді Карімех - проти насильства під час мітингів. Тож вигадав свій спосіб мирно вивести людей на вулицю - музикою. Чоловік власним коштом придбав обладнання і зібрав на головній площі активістів. На його думку, електронна музика, танці та ремікс гімну країни - гідна альтернатива сутичкам з поліцією.
"Я хочу жити в гідній країні, тому не можу стояти осторонь. Моя позиція - у мирний спосіб домагатися змін. Музика - найкращий метод показати людям, як можна протестувати без насильства", - говорить Махді Карімех, діджей.
Дві години запальних танців під час протестної дискотеки - і мітингувальники, здається, вже поділяють думку діджея.
"Він об'єднує нас завдяки музиці. Ми всі рухаємося в одному ритмі. Тисяча людей на одній площі - і жодних заворушень. Думаю, ми привернули увагу уряду", - говорить Нісріне Омар, мітингувальниця.
Дуже сподівається на це і Махді. Чоловік вирішив: допоки в країні триватимуть мітинги - в нічних клубах не виступатиме.
"Я просто не зможу повернутися до звичайної роботи в нічному клубі. Зараз я потрібен людям - тут. Сьогодні ми всі побачили, що протестувати можливо й без насильства", - говорить Махді Карімех, діджей.
Діджей обіцяє збирати такі акції якомога частіше та закликає інших музичних виконавців долучатися до концертів на площах. Він переконаний, тільки в такий спосіб вдасться зменшити статистику постраждалих під час протестів.
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