Смертельна ДТП на Миколаївщині: троє людей загинули [ Редактировать ]
Смертельна ДТП на Миколаївщині. Троє людей загинули. Аварія сталася на трасі "Благовіщенське - Миколаїв". Легковик із водієм і ще двома пасажирами виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою.
Кермувальник ваговоза не постраждав. Усі троє людей, які перебували в легковику померли на місці. Поліцейські з'ясовують обставини події.
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